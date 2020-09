Arsenal entra a golear na Premier League

O Arsenal entrou da melhor maneira na Premier League inglesa, com um triunfo em Craven Cottage por 0-3 sobre o recém-promovido Fulham. Foi uma brela exibição dos “gunners” em que os principais reforços da equipa, os brasileiros Willian (ex-Chelsea) e Gabriel (ex-Nice), tiveram um papel decisivo.

Frente ao regressado Fulham, que teve o extremo português Ivan Cavaleiro como titular, a formação orientada por Mikel Arteta colocou-se na frente do marcador logo aos 8’, com um golo de Lacazette depois de uma jogada confusa na pequena área do Fulham.

Já na segunda parte, aos 49’, o central Gabriel, que custou 30 milhões de euros, fez o 0-2 com um cabeceamento certeiro após um canto marcado por Willian. O médio brasileiro voltaria a fazer mais uma assistência para o 0-3 de Aubameyang aos 57’.

Foi uma estreia promissora para o Arsenal na Premier League, depois de uma época em que teve a sua pior classificação dos últimos 25 anos (8.º), mas que terminou em alta, com a conquista da Taça de Inglaterra (2-1 ao Chelsea) e que já prolongamento para o primeiro jogo oficial da época, a conquista da Community Shield (supertaça) em Wembley frente ao campeão Liverpool.