Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo caem nos “quartos”

Acabou por ser um bom torneio para ambas, mas Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo foram afastadas neste sábado na terceira ronda do quadro principal do Open da Sardenha. Nos quartos-de-final do sexto torneio do ano do World Padel Tour, Nogueira foi batida pelas gémeas Alayeto, enquanto Araújo voltou a deixar uma boa imagem, mas não conseguiu superar uma das duplas mais promissoras do circuito mundial: Marta Ortega e Bea González.

A primeira a entrar em campo foi Sofia Araújo e, ao lado da argentina Virgínia Riera, a n.º 28 do ranking mundial voltou a mostrar que começa a ter argumentos para discutir as vitórias com as duplas mais consagradas.

Depois de na véspera terem conseguido afastar Eli Amatriaín e Paty Llaguno, as sextas cabeças-de-série em Cagliari, Araújo e Riera mediram forças com uma das parelhas do momento no WPT (Ortega e González) e deram muito trabalho às jovens espanholas.

Contra as terceiras cabeças-de-série, que já venceram um dos torneios realizados este ano, Araújo conseguiu vencer o primeiro set (7-5) e, depois de perder o segundo (3-6), esteve a vencer o parcial decisivo por 2-0. Porém, Ortega e González quebram o serviço às adversárias no “ponto de ouro” no quarto jogo e, a partir daí, assumiram o comando do encontro, garantindo um lugar nas “meias” com novo 6-3.

Para Ana Catarina Nogueira, o terceito round em Cagliari foi mais complicado. Depois de vencer com facilidade na véspera a brasileira Raquel Piltcher (42.ª do WPT) e a espanhola Lorena Alonso (n.º 39), a n.º 9 do ranking e a argentina Delfina Brea tiveram pela frente em Cagliari as gémeas Alayeto, as quartas cabeças-de-série.

Contra uma das duplas mais experientes da competição, Araújo e Brea não conseguiram exibir-se ao seu melhor nível, acabando batidas pelas espanholas em dois sets: 6-1 e 6-4.

Após uma estreia em Itália que ficou condicionada pelo mau tempo na Sardenha, o World Padel Tour vai regressar a território espanhol, mas vai manter-se nas ilhas mediterrânicas: entre 20 e 27 de Setembro, Menorca recebe o sétimo torneio do ano do circuito mundial de padel.