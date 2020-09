Novidades para o último fim-de-semana das feiras do livro

As feiras do livro de Lisboa e do Porto terminam neste domingo. Oportunidade para lembrar as novidades que chegaram às livrarias durante as últimas duas semanas. Entre elas, os romances de Bernardine Evaristo, um dos vencedores do Booker, e de Colson Whitehead, vencedor do Pulitzer. Mas também o mais recente livro de Elena Ferrante, o último volume da premiadíssima trilogia de Hilary Mantel, um romance de David Grossman e o regresso do Nobel Mario Vargas Llosa.