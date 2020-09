Morreu Toots Hibbert, pai do reggae

Foi o primeiro a utilizar a palavra “reggae” numa música (Do The Reggay, 1968) e, apropriadamente, um dos primeiríssimos ícones do género que apadrinhou. Toots Hibbert, lendário líder dos jamaicanos Toots & The Maytals, que nos anos 60 e 70 ajudaram a revolucionar a identidade artística da cidade de Kingston, morreu esta sexta-feira aos 77 anos, confirmou a família. A causa de morte ainda não foi oficialmente divulgada, mas o jornal jamaicano The Gleaner avança que o artista estava internado no hospital com sintomas de covid-19.

Nascido em Dezembro de 1942 na vila de May Pen, a pouco menos de 50 quilómetros de Kingston, Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert cresceu com sete irmãos mais velhos e um ouvido para a música. Os pais eram pastores adventistas e rapidamente o coro gospel da igreja chamou a atenção. Mas foi acima de tudo na escola que o pequeno Toots começou a desenhar a ambição de perseguir uma carreira performativa. “Nós tínhamos de cantar antes das aulas. E a professora dizia-me: ‘Yeah, tu tens a melhor voz.’ Ela encorajou-me imenso”, partilharia com a BBC Radio 6 Music em 2018.

A mãe morreu quando Hibbert tinha oito anos e o pai faleceu quando tinha 11. Ainda adolescente, o jovem fez a mochila e juntou-se ao irmão John – que lhe daria a alcunha de “Little Toots” –, encontrando emprego numa barbearia local. Foi nessa barbearia, onde passava os dias a cantar, que conheceu os cantores Jerry Matthius e Raleigh Gordon, com quem formaria os Maytals.