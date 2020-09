Jorge Palma celebra 70 Voltas ao Sol com um concerto à luz da Lua

Jorge Palma volta a trabalhar com orquestra, desta vez com um ensemble de 14 elementos, dirigidos pelo maestro Cesário Costa, com arranjos dos pianistas e compositores Filipe Melo e Filipe Raposo. Cristina Branco, amiga de longa data, também cantará com ele. O concerto, destinado a celebrar os seus 70 anos, realiza-se este sábado num local recatado de Lisboa, com transmissão às 21h30 nas redes sociais do artista, da CML e da EGEAC.

