Nomadland recebe o Leão de Ouro de Veneza no ano em que a portuguesa Ana Rocha de Sousa chorou duas vezes: Leão de Ouro do futuro e Prémio do Júri da secção Horizontes por por Listen

<i>Nomadland</i>, de Chloé Zhao, acaba de receber, como era esperado, o Leão de Ouro de Veneza, atribuído por um júri presidido pela actriz Cate Blanchett. Na edição em que uma portuguesa chorou duas vezes: Listen, de Ana Rocha de Sousa, 41 anos, valeu-lhe o prémio Leão do Futuro, que pretende revelar uma promessa do cinema e ainda o prémio do júri da secção paralela Horizontes, que foi presidido pela cineasta Claire Denis.

A realizadora dedicou o seu filme, que “não é só um filme de expressão pessoal”, às pessoas que “passam por maus tempos”. Muito emocionada, dedicou-o também à filha.

Listen é a história de um casal de imigrantes portugueses a quem os serviços sociais retiram os filhos. Co-produção entre a Bando à Parte de Rodrigo Areias e a Pinball London, com Lúcia Moniz e Ruben Garcia, é a primeira longa da cineasta, que um dia deixou tudo, a sua carreira de actriz e a sua aprendizagem em Belas Artes, para partir do zero, juntar a fotografia, a pintura, a representação para se reinventar com o cinema e contar as suas histórias. Ana confirmou o que queria fazer enquanto realizadora quando, na London Film School onde se formou, Mike Leigh um dia apresentou e elogiou uma curta documental que ela tinha feito na escola, um filme sobre uma lavandaria na zona Este de Londres. Em entrevista ao PÚBLICO, dizia: fazer cinema “não é só coisa de ser artista” e “andar a expressar” a sua arte. “Não quero que seja, nesse sentido, algo de egoísta. Quero que alguém saia do meu filme diferente”.

Na secção Horizontes competia ainda outro filme português, a curta The Shift, de Laura Carreira, que se formou em cinema em Edimburgo, na Escócia.

É este o palmarés oficial da 77ª edição:

Prémio Especial do Júri: Dear Comrades​, de Andrei Konchalovsky

Prémio para Melhor Argumento: The Disciple, de Chaitanya Tamhane

Colpa Volpi, melhor interpretação masculina: Pierfrancesco Favino, em Padrenostro

​Colpa Volpi, melhor interpretação feminina: Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Leão de Prata para a Melhor Realização: Kiyoshi Kurosawa, por ​Wife of a Spy

Leão de Prata, Grande Prémio do Júri: Nuevo Orden, Michel Franco

Leão de Ouro: Nomadland, de Chloé Zhao