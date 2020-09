Documentário de Attenborough relaciona pandemia com extinção dos habitats

Um documentário do naturalista britânico David Attenborough, que será transmitido pela estação BBC no domingo, alerta para o risco de a humanidade estar cada vez mais sujeita a pandemias devastadoras, se não proteger as espécies em vias de extinção.

O documentário, intitulado Extinção: Os Factos, ilustra as consequências devastadoras das actividades humanas no habitat natural de certas espécies e estabelece uma ligação entre estes actos e a pandemia da covid-19.

“Estamos perante uma crise que tem consequências para todos nós, alerta David Attenborough, citado pela agência AFP.

A estação de televisão britânica BBC, responsável pela transmissão do programa, alerta para o facto de este conter “cenas horríveis de destruição”, nomeadamente macacos a saltar num rio ou um coala a procurar abrigo, para escaparem às chamas de um incêndio.

O documentário aborda também as alegadas origens da pandemia do novo coronavírus, centrando as suas atenções no mercado da cidade chinesa de Wuhan, onde são vendidos animais vivos para consumo humano.

O filme pretende, assim, ilustrar o relatório científico “Living Planet Índex” publicado esta semana, segundo o qual o desaparecimento contínuo de habitats naturais de animais selvagens pode aumentar o risco de futuras pandemias, uma vez que aumenta o contacto entre eles e os humanos.

Neste estudo internacional, os especialistas alertam também para o facto de nos últimos 50 anos a população animal ter sido reduzida em dois terços devido ao aumento do consumo humano.

“Durante a minha vida conheci algumas das espécies animais mais notáveis. Só agora é que me apercebi da sorte que tive, pois muitas destas maravilhas parecem destinadas a desaparecer para sempre”, lamentou o naturalista de 94 anos.

Num tom menos pessimista, David Attenborough ressalvou que “se tomarmos as decisões certas neste momento crítico, ainda poderemos salvaguardar os ecossistemas e a sua extraordinária biodiversidade”.

“Tudo depende de cada um de nós”, atestou.