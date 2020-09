PJ deteve em Aveiro comerciante de antiguidades por pornografia de menores

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um comerciante de antiguidades por pornografia de menores, através da Internet, anunciou esta sexta-feira aquela polícia.

O suspeito, estrangeiro, de 52 anos, reside na periferia da cidade de Aveiro e, no âmbito de uma busca domiciliária realizada à sua casa, a PJ apreendeu, além dos equipamentos informáticos, inúmeros ficheiros multimédia com conteúdo pornográfico.

Segundo fonte policial, o suspeito foi detido em flagrante delito e está “fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, consubstanciado na obtenção e partilha, através da Internet, de ficheiros multimédia (vídeo e imagem) visando crianças”.

“A investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras”, esclarece a PJ.

O suspeito desenvolvia alegadamente a actividade delituosa usando programas de partilha (P2P) e recorrendo a sites da Internet cuja entrada apenas consegue ser obtida na designada dark web.

A dark web é uma rede que se caracteriza “pela garantia de anonimato, pelo acesso restrito a utilizadores da rede TOR e ainda pelos seus vastos conteúdos ilícitos”, refere uma nota de imprensa daquela polícia de investigação criminal.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes para realização de interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.