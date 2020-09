Mais de 60 concelhos de 11 distritos em risco máximo de incêndio

Mais de 60 concelhos de 11 distritos de Portugal continental apresentam esta sexta-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos abrangidos pertencem aos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de todos os distritos (18) de Portugal continental.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Segundo o IPMA, o risco elevado de incêndio no continente vai manter-se pelo menos até ao início da próxima semana.

Por causa do risco elevado de incêndio, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) declarou a situação de alerta para 14 distritos a norte do Tejo até esta sexta-feira. A medida abrange os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Face às previsões adversas, a Protecção Civil accionou para os mesmos distritos o estado especial de alerta laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro.