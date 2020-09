Rentrée do Livre “migra” para o virtual com debates sobre antifascismo e ecologia

A rentrée política do partido Livre, intitulada “Os Setembristas”, terá lugar nos dias 11, 12 e 13 de Setembro, numa edição totalmente online, na qual se irá discutir temas como o antifascismo ou as preocupações ecológicas.

Na sua 7.ª edição, o evento anual de regresso político do Livre intitulado “Os Setembristas” - nome dado em homenagem “ao primeiro movimento progressista português” - realiza-se pela primeira vez totalmente online devido ao contexto da pandemia causada pela covid-19.

“São os valores do progressismo e da emancipação aqueles que, no momento grave de crise que hoje vivemos, nos devem inspirar na construção urgente de uma alternativa libertadora, tanto mais viável quanto mais aberta a todos os contributos que lhe possam chegar do amplo campo da Esquerda”, descreve o partido, no anúncio de apresentação do evento.

Com edições anteriores realizadas na Covilhã, Amarante, Montemor-o-Novo, Leiria, Felgueiras e Mafra, este ano as sessões, que se iniciam esta sexta-feira e prolongam até domingo, serão transmitidas na totalidade nas redes sociais através dos canais de Youtube e Facebook do Livre.

Esta sexta-feira, pelas 21 horas, o evento arranca com o debate “O Avanço da extrema-direita em Portugal”, no qual participará Jonathan da Costa, da Frente Unitária Antifascista - um dos activistas recentemente ameaçados num “e-mail” proveniente de movimentos associados à extrema-direita que também visou três deputadas da Assembleia da República.

Para sábado, dia 12, cabe a Rui Tavares, principal fundador do partido, abrir os debates com “A esquerda libertária”, que terminarão com uma conversa sobre “O movimento ecologista em Portugal”, na qual participará Luís Humberto Teixeira, autor do livro “Verdes anos: história do ecologismo em Portugal” e Carlos Teixeira, membro do grupo de contacto do partido.

No último dia (13) haverá espaço para um debate sobre “Feminismo - o que é e para que serve”, com Filipa Pinto, membro do Grupo de Contacto do Livre.