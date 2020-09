PSD propõe subcomissão parlamentar para acompanhar surtos em lares

O PSD vai propor a criação de uma subcomissão parlamentar para acompanhar a situação da pandemia nos lares de idosos. A iniciativa visa dar “contributos” para a construção de soluções necessárias para prevenir e acompanhar os surtos de covid-19 que surgem nas instituições que acolhem idosos.

“A criação da subcomissão e seria uma forma de ouvir entidades e dar contributos para soluções que sejam necessárias. É preciso uma verdadeira articulação entre a segurança social e a saúde”, justifica ao PÚBLICO Clara Marques Mendes, vice-presidente da bancada, que apresenta a iniciativa com um cariz construtivo.

Na proposta do PSD, que é entregue na segunda-feira, a subcomissão ficaria na dependência da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social e funcionaria em articulação com a comissão de Saúde. A iniciativa foi anunciada pela deputada do PSD nesta quinta-feira, durante um debate sobre os surtos lares, pedido pelo CDS, e em que à esquerda e à direita se ouviram críticas à forma como o Governo tem gerido o problema, tendo sido apontado o anúncio da criação de brigadas de intervenção rápida como uma medida tardia.

A vice-presidente da bancada do PSD refere que o Governo não tem respondido às perguntas enviadas sobre a matéria pelos sociais-democratas. Mas o assunto não vai deixar a agenda parlamentar: Já na próxima quarta-feira há uma audição das ministras da Saúde e da Segurança Social sobre a situação da pandemia nos lares na sequência de casos como os do lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram 18 pessoas. Para o dia 1 de Outubro, o PSD agendou o debate de um projecto de resolução que recomenda ao Governo medidas para os lares ilegais.