PAN pede ao Governo um estudo sobre “o ponto do marido” e quer erradicar abusos na gravidez e parto

O PAN pediu esta quinta-feira ao Governo que garanta a erradicação de práticas abusivas sobre as mulheres na gravidez e no parto e apela ao executivo que realize um estudo nacional anónimo sobre a prática “o ponto do marido”, o nome dado ao procedimento que executa uma ou mais suturas além do necessário com o objectivo de apertar a abertura da vagina — como o nome indica, numa tentativa de aumentar o prazer do companheiro sexual.

