Ex-deputada do PSD integra Missão para a Presidência da UE

A ex-deputada do PSD Regina Bastos integra a Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021, um organismo criado pelo Governo e tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial.

A Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia foi criada por resolução do Conselho de Ministros, no passado mês de Fevereiro, e tem como propósito a “preparação, a coordenação e o exercício da presidência portuguesa”, a partir de Janeiro de 2021.

O organismo “celebrou um contrato de prestação de serviços” com Regina Bastos para “prestar apoio de forma transversal e multidisciplinar, na preparação e organização dos eventos associados à Conferência sobre o Futuro da Europa, que tenham lugar durante o período do Trio das Presidências Alemanha – Portugal – Eslovénia, em particular durante o semestre da presidência portuguesa”, segundo uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros enviada ao PÚBLICO.

Eleita pelas listas do PSD de Aveiro, Regina Bastos foi presidente da comissão parlamentar de Assuntos Europeus na anterior legislatura (2015-2019), foi eurodeputada por duas vezes (2000-2004 e 2005-2009) e foi secretária de Estado da Saúde no Governo liderado por Santana Lopes. Licenciada em Direito, a ex-deputada considera que a sua colaboração com a estrutura de missão resulta do seu trabalho na área. “É uma decorrência do meu percurso ligado aos assuntos europeus”, afirmou ao PÚBLICO, acrescentando que vê esta colaboração como “uma missão patriótica”.

Questionada sobre se esta colaboração foi articulada com a direcção nacional do PSD, Regina Bastos rejeitou essa hipótese: “Não, não foi articulada”.

A Estrutura de Missão está na dependência da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, por delegação de competências do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Segundo o MNE, o encarregado de missão para a organização logística e comunicação é o conselheiro de Embaixada Paulo Chaves.

Com um mandato até 31 de Dezembro de 2021, o organismo terá de apresentar à tutela um relatório sobre a actividade desenvolvida, um relatório de contas e os resultados alcançados nas várias áreas, de acordo com o despacho que determina a sua organização.

A presidência portuguesa da UE ficará instalada no Centro Cultural de Belém, que foi arrendado para o efeito, segundo uma despesa aprovada, no passado mês de Março, em Conselho de Ministros e cujo montante não foi divulgado.