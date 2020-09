Um peixe que ri, um elefante que cai: são as fotografias mais cómicas de animais de 2020

Uma cara engraçada ou uma postura menos apresentável são motivos suficientes para ignorar uma fotografia: “Tira outra!”, diz logo o retratado. Já os animais não têm a mesma sorte e há um concurso que dá relevo e espaço a esse lado mais cómico da vida selvagem. As finalistas dos Comedy Wildlife Photography Awards de 2020 já são conhecidas e mostram a bicharada apanhada desprevenida.

Um elefante “a cair de trombas”, um macaco a meio de um banho ou um esquilo a cantar aos ventos retratam as fragilidades e o lado mais humano dos animais. E se, por um lado, quase vemos um sereno leão-marinho a praticar ioga, por outro já estamos a escutar uma discussão entre uma raposa do deserto e um pequeno rato, legendada como "negociações complicadas".

Qualquer cenário é imaginável a partir destas fotografias. Tiradas do contexto, é-lhes atribuída uma história que só no mundo dos humanos faz sentido. Foi ao aliar o humor a uma causa que surgiu em 2005 o concurso Comedy Wildlife Photography Awards. O objectivo é conseguir alertar a população para a importância da preservação da vida selvagem. Os vencedores são conhecidos no dia 22 de Outubro de 2020.

Texto editado por Amanda Ribeiro