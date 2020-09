Os idosos e os lares

O leitor Manuel Vaz de Almeida aborda o problema dos velhos, na sua carta de 10 do corrente, agora agudizado pelo covid-19. Tem toda a razão, esquecendo, no entanto, as excepções. Tenho conhecimento de um “velho” de 94 anos, embora com saúde mas algo debilitado pela idade, viúvo há 31 anos, pai de cinco filhos, nove netos e seis bisnetos, vivendo sozinho na casa onde mora há 68 anos, mas sendo acompanhado e acarinhado diariamente pela família. Pode ser uma excepção, mas certamente, neste mundo egoísta em que vivemos, mais casos haverá. Há que considerar que muitas vezes não é falta de amor, mas sim de meios e condições de subsistência, dos familiares. (…)

Carlos Leal, Lisboa

Boris, o irresponsável

Como é possível que um primeiro-ministro de um país tenha decidido não cumprir parte de um acordo que ele próprio assinou e que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia? Onde está a honra de semelhante pessoa? Não há dúvida que, infelizmente, até em países com tradições profundamente democráticas aparecem populistas que sacrificam tudo em nome próprio. Alguém admitiria no passado que tal cenário de incumprimento seria possível envolvendo o Reino Unido? Estou certo que não. Fica provado que Boris Johnson não é, de facto, pessoa em quem se possa confiar.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Os desastres de João Miguel Tavares

João Miguel Tavares, o agente quase engraçado, voltou de férias. E para recomeçar (com a calma possível) a sagrada empresa de opinar em favor do neoliberalismo (em posição de sentado), nada melhor do que voltar a um tema que ele conhece bem e não lhe dá muito trabalho (porque, afinal, repete sempre as mesmas coisas): o PCP. Diz que o Avante! foi um “desastre” porque teve pouca gente. Que foi um fracasso financeiro e mediático. Brutal. Quanto ao financeiro, não sei; mas “desastre mediático"?

Imagino que JMT tenha ido passar férias a Marte, sem internet e sem TV. É que eu realmente não me lembro de nenhum ano em que se tenha falado tanto da Festa do Avante! como este. (…) Mas convenhamos: tinha que se arranjar um “desastre” qualquer para o PCP, não é? Se, porventura, tivesse havido uma afluência muito grande à festa, aí JMT diria de imediato que se tratava de um desastre sanitário! Claro...

Alípio J. M. Soeiro, Lisboa

Ainda e sempre Vicente

Sem pôr em causa as doutas, sábias e naturalmente sinceras opiniões “post mortem” sobre Vicente Jorge Silva (VJS), em meu entendimento o ponto alto da intervenção cívica e jornalística deste situa-se no Comércio do Funchal (CF). Recordo-me do meu tempo de estudante, quando o jornal cor-de-rosa era ansiosamente procurado e vasculhado. Estava-se em plena época de censura autocrática, mas o CF dirigido por VJS alcançava fazer-lhe face tentando transmitir as notícias inconvenientes para o regime, com mestria, tacto e inteligência. Era aí o VJS na plenitude da sua coragem democrática. É a imagem que fica.

António Bernardo Colaço, Lisboa