Covid-19: Tribunal suspende regresso às aulas no Rio de Janeiro

O regresso das aulas no estado brasileiro do Rio de Janeiro foi suspenso por decisão judicial, até que os alunos e professores sejam vacinados contra a covid-19, ou até que se demonstre não existir risco de contágio.

O governo estadual tinha permitido a reabertura das escolas privadas a partir da próxima segunda-feira, mas deixou ao critério de cada município a decisão quanto ao recomeço das aulas nas escolas sob sua responsabilidade. Nas escolas estaduais, o regresso estava previsto para 5 de Outubro, mas apenas para os alunos sem acesso a computadores ou à Internet.

A 23.ª Vara do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu na quinta-feira suspender a reabertura das escolas até que alunos, professores e funcionários sejam vacinados ou “até que se demonstre, de forma concreta, por meio de estudo técnico ou de outro modo, que não há risco para os alunos, professores e sociedade”, de acordo com o site G1, que cita a decisão. As escolas podem recorrer da decisão, diz a Folha de São Paulo.

A sentença referia-se a um pedido apresentado por um sindicato de professores. O tribunal considera que “a média móvel de infectados no Rio de Janeiro ainda não alcançou uma redução concreta”. As aulas já foram retomadas em São Paulo, Amazonas e Rio Grande do Sul, embora com várias críticas dos sindicatos de professores, que dizem que as normas de segurança não estão a ser respeitadas.

Em Manaus, no Amazonas, pelo menos 342 professores já foram infectados com o novo coronavírus desde o reinício das aulas, a 10 de Agosto.

Desde o início da pandemia, o Rio de Janeiro registou mais de 230 mil casos de infecção e 16.871 mortes causadas pela covid-19. No entanto, nas últimas semanas, a propagação mostra sinais de estar em desaceleração e caiu quase 30% entre quinta e sexta-feira. Ao todo, o Brasil tem mais de 4,2 milhões de casos e aproxima-se das 130 mil mortes.