Marca inglesa COS lança espaço digital de revenda das suas peças

A COS — ou, por extenso, Collection of Style —, marca do universo H&M com gestão independente, abriu a primeira loja em Londres, em 2007. Desde então, implementou uma visão de sustentabilidade aliada à criação de colecções compostas por peças clássicas e intemporais.

Agora, a casa londrina apresenta um website, Resell, que permitirá a revenda das suas peças. Esta aposta reforça a ambição da COS em se tornar inteiramente circular e renovável, diminuindo o seu contributo para o desperdício e a poluição que a indústria têxtil provoca no ambiente.

Repensando o ciclo de vida de roupa, calçado e acessórios, a Resell tem como objectivo que os utilizadores da marca dêem uma segunda oportunidade às peças que já não utilizam e que adquiram “novas” dos seus catálogos dos últimos 13 anos. Significa isto que será possível a quem tenha peças da marca que já não utilize submetê-las na plataforma para que possam ser reutilizadas por outros clientes, ao mesmo tempo que poderão adquirir outras, também em segunda mão.

O lançamento está marcado para este mês, no Reino Unido e na Alemanha, onde será possível submeter as peças para revenda. A compra dos produtos estará disponível na plataforma a nível global neste outono. Em Portugal, a loja da COS localiza-se na Avenida da Liberdade, em Lisboa.