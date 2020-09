TAP lança seis novas rotas para o Verão de 2021

A TAP anunciou esta sexta-feira novidades para o seu mapa aéreo de 2021, com apostas na Europa e Norte de África. Os novos destinos deverão estrear-se na Primavera e alguns já estão à venda.

Na Europa, a empresa redobra a aposta nos destinos de Verão em Espanha, Ibiza e Fuerteventura a partir de Maio e Junho, e na Croácia, com ligação marcada para Zagreb, a partir de Março. Estas três rotas já estão disponíveis para venda no site da empresa, informam em comunicado. Para Ibiza haverá ligações aos sábados e domingos; para Fuerteventura aos sábados. Já Zagreb contará com ligações às quartas, sextas e domingos.

Em África, há dois novos destinos na Tunísia, Djerba e Monastir, e um novo em Marrocos, Oujda; os três anunciados como “destinos com praias paradisíacas”. Neste caso, indicam, as reservas podem ser feitas a partir de 15 de Setembro, com os voos a começarem entre Maio e Junho. Para a Tunísia, os voos para Djerba e Monastir realizar-se-ão, respectivamente, aos domingos e às sextas-feiras. Para a marroquina Oujda, haverá dois voos semanais, aos sábados e aos domingos.

Ao mesmo tempo que anuncia as novas conexões, a empresa confirma o adiamento de quatro rotas planeadas para se estrearem ainda em 2020: Cancun, Cidade do Cabo, Agadir e Santiago de Compostela, que só deverão abrir em 2021.

Segundo indica a TAP em comunicado, o lançamento das novas rotas destina-se a “aproveitar as oportunidades de expansão sazonais”, integrando-se na “estratégia de rede de conexão entre a Europa e as Américas, bem como África”.

O anúncio de destinos novos e adiados acontece numa altura em que está a ser elaborado o plano de reestruturação da TAP que deverá ser apresentado à Comissão Europeia.