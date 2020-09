Bairrada: só o tempo dá mistério ao espumante

Uma das razões do desinteresse dos portugueses por espumantes (vendas entre 4 e 6 % do total do vinho consumido em Portugal) é o velho hábito da compra de garrafas em exclusivo para a passagem de ano, aniversários e casamentos. Só serve para festas. Apesar do trabalho da restauração nos últimos anos e apesar do cluster que é a Mealhada, os portugueses tardam em aceitar que o espumante é uma fantástica companhia à mesa. No início, no meio ou no final da refeição.

