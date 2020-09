Sofia Araújo volta a brilhar no World Padel Tour

Após uma paragem de um dia devido ao mau tempo na ilha italiana da Sardenha que impossibilitou que se disputassem partidas nos cinco campos do Cagliari Tennis Club, o Open da Sardenha, sexto torneio do ano do World Padel Tour, retomou a competição com uma excelente notícia para o padel português: Sofia Araújo afastou Eli Amatriaín e Paty Llaguno, as sextas cabeças-de-série em Cagliari, e vai disputar os quartos-de-final. Na terceira ronda do quadro principal estará também Ana Catarina Nogueira, que confirmou o favoritismo contra Raquel Piltcher e Lorena Alonso.

Depois de um torneio negativo em Valência – afastamento nos 16-avos-de-final -, Sofia Araújo confirmou que atravessa um bom momento em 2020 e, ao lado da argentina Virgínia Riera, conseguiu voltar a derrotar uma das melhores duplas do circuito mundial.

Se nos “16-avos” a tarefa de Araújo e Riera não tinha sido complicada – 6-4 e 6-1 contra as italianas Erika Zanchetta e Emily Stellato -, nesta sexta-feira as rivais era uma das duplas mais credenciadas na prova, que em 2020 ainda não tinha perdido nas duas primeiras rondas e tinham disputado em Julho uma final em Madrid.

Eli Amatriaín e Paty Llaguno, que repartem o 10.º lugar do ranking mundial, até começaram melhor o duelo em Cagliari, fechando o primeiro set com um parcial de 7-5. Porém, apesar de o jogo ter permanecido equilibrado até final, Sofia Araújo e Virgínia Riera venceram as duas partidas seguintes (6-4 e 7-6), garantindo pela terceira vez em 2020 um lugar entre as oito melhores duplas de um torneio do WPT.

Nos quartos-de-final, que serão disputados neste sábado se a meteorologia permitir, o grau de dificuldade para a jogadora portuguesa será ainda maior: pela frente, Araújo e Riera vão ter Marta Ortega e Bea González, as terceiras cabeças-de-série que já venceram um dos torneios realizados neste ano.

Para Ana Catarina Nogueira, o segundo round em Cagliari foi menos complicado. A jogadora do Porto, n.º 9 no ranking mundial, teve pela frente nos oitavos-de-final a dupla formada pela brasileira Raquel Piltcher (42.ª do WPT) e a espanhola Lorena Alonso (n.º 39).

Sem surpresa, Nogueira, ao lado da argentina Delfina Brea, confirmou o favoritismo e assegurou o lugar na ronda seguinte com uma vitória por 6-1 e 6-4.

Nos quartos-de-final, Nogueira terá, tal como Sofia Araújo, um duelo complicado. A padelista portuguesa e Brea vou defrontar as gémeas Alayeto, as quartas cabeças-de-série, que já venceram um dos cinco torneios realizados em 2020 no WPT.