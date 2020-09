Daniel Martínez vence 13.ª etapa da Volta a França

O colombiano Daniel Martínez (Education First) venceu, esta sexta-feira, depois de um “sprint” de trepadores - em que bateu o alemão Lennard Kämna (BORAhansgrohe) por 4 segundos - a 13.ª etapa da Volta a França, entre Châtel-Guyon e Puy Mary Cantal, cobrindo os 191,5 quilómetros em 5h01m47s.

Daniel Martínez levou Kämna à boleia na perseguição a Schachmann, da BORAhansgrohe, impondo-se nos metros finais à dupla alemão, vingando ainda o esforço do companheiro de equipa, o norte-americano Neilson Poweless (líder durante largo período) numa etapa em que a grande luta para a geral se desenrolava a cerca de seis minutos de distância.

Seis minutos depois do vencedor, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi 12.º, mas reforçou a liderança, já que na ponta final o camisola amarela se desembaraçou de Egan Bernal (Ineos) e dos franceses Romain Bardet (AG2R) e Guillaume Martin (Cofidis), com outro esloveno, Tadej Pogacar (UAE) a acompanhar Roglic e a ascender ao segundo lugar da geral, a 44 segundos do líder e com Bernal, que lidera um quarteto de colombianos) já a 15 segundos.