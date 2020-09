No dia da sua morte, Vicente Jorge Silva foi justamente celebrado como um grande jornalista, mas quis o destino – ou a história transfigurada em destino – que ele se tornasse, post mortem, um eloquente motivo para uma análise do narcisismo exasperado do jornalismo, essa afectação do ego que origina dilatações tão ingénuas como as erecções infantis.

Continuar a ler