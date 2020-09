Veneza 77, ou era (de novo) uma vez um festival de cinema

Uma dezena de pessoas numa sala com capacidade para 1700. Aconteceu numa das sessões de In Between Dying, de Hilal Baydarov, o penúltimo filme do concurso do Festival de Veneza 2020 – o que quer que lhe aconteça no palmarés, fica como das experiências fortes desta 77.ª edição, que termina este sábado com o anúncio das decisões do júri presidido pela actriz Cate Blanchett.

