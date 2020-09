Filme de Ana Rocha de Sousa recebe prémio Bisato d’Oro no Festival de Veneza

O filme Listen, da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, foi distinguido com o prémio Bisato d'Oro de melhor realização, um dos galardões paralelos do Festival de Cinema de Veneza, em Itália, revelou esta sexta-feira a NOS Audiovisuais. De acordo com a distribuidora, Ana Rocha de Sousa recebeu aquele prémio de melhor realização, “atribuído por um júri de crítica independente”, e o seu filme venceu ainda o prémio Sorriso Diverso Venezia, “pela sua abordagem às questões sociais”.

A 77.ª edição do Festival de Veneza termina este sábado, dia em que são anunciados os principais galardões. Na secção competitiva Horizontes estão os filmes Listen, de Ana Rocha de Sousa, e The Shift, de Laura Carreira. Listen é a primeira longa-metragem da actriz e realizadora Ana Rocha de Sousa e a narrativa inspira-se em factos reais. É um drama familiar de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais lhe retiram os três filhos menores, por suspeita de maus tratos. Trata-se de uma co-produção luso-britânica, que foi rodada nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Chegará aos cinemas portugueses em 2021.

Em 2019, o prémio Bisato d'Oro de melhor realização foi atribuído ao filme português A Herdade, de Tiago Guedes.