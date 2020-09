Quando estiveres perdido, go west e talvez ganhes o Leão de Ouro

Foi Frances McDormand que comprou os direitos do livro de Jessica Bruder, Nomadland, Surviving America in the Twenty-First Century (2017), e que, tendo gostado de The Rider (2017), de Chloe Zhao, realizadora nascida em Pequim mas a viver nos Estados Unidos, lhe propôs que fossem para o Oeste americano, o que aliás Zhao sempre fez nos filmes (“e na minha vida, porque sempre que me senti perdida fui para Oeste”). O pacto era conhecerem quem perseguia à sua maneira, como numa sociedade paralela, o sonho americano: vivendo em movimento, em caravanas.

