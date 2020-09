Ian Svenonius: Marx, Apple e rock’n’roll

Um ensaio sobre como o aparentemente inócuo twist conduziu a uma “revolução-repressão sexual”. Uma reflexão sobre a cultura indie como uma extensão do conservadorismo yuppie. A gentrificação como arte da guerra e a Apple como um perverso “mosteiro modernista onde a religião é a própria Apple”. A teoria de que os documentários musicais que proliferam actualmente são, na verdade, destinados a explicar a nossa tristonha realidade a uma civilização alienígena do futuro e um longo texto, que recua à conquista árabe da Península Ibérica, onde se dá conta do “papel histórico do açúcar na construção dos impérios”. Encontramo-los todos, panfletários, sardónicos, delirantes, argutos, informados, viajando por caminhos surpreendentes, em Censura Já, obra de Ian Svenonius editada originalmente em 2015 e agora traduzida para português — a tradução é de Ondina Pires, numa edição Chili com Carne/Thisco lançada nas feiras do Livro de Lisboa e do Porto.

