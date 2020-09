Pressão para partos induzidos aumenta, como “garantia de teste negativo” à covid-19

Várias vozes alertam para o aumento da pressão para as grávidas induzirem os partos, sobretudo no sistema privado, de modo a garantir o teste negativo não só da mulher como do acompanhante. “A questão é se lhes é dada toda a informação sobre a indução”, alerta a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto.