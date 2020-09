Inglaterra remove Portugal da lista de corredores aéreos seguros. Madeira e Açores são excepção

Três semanas depois de incluir Portugal na lista de corredores aéreos considerados seguros, o Governo britânico reverteu a decisão e voltou a colocar o país na “lista negra” de destinos de Inglaterra, anunciou esta quinta-feira o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.

“Os dados mostram que precisamos de retirar Portugal (menos os Açores e a Madeira), Húngria, Polinésia Francesa e Reunião da lista de corredores de viagens, para mantermos toda a gente segura”, escreveu o ministro numa publicação na rede social Twitter.

A medida entra em vigor às 4h de sábado: quem chegar depois dessa hora a Inglaterra vindo destes destinos terá de cumprir 14 dias de isolamento. Tal como acontecia quando as restrições de viagem foram inicialmente impostas, quem regressar a solo inglês vindo da Madeira e dos Açores está isento destas medidas.

A possibilidade de o Governo britânico remover Portugal da lista de destinos seguros já pairava no ar desde semana passada, quando a imprensa britânica avançou que a hipótese estava em cima da mesa. O próprio ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu também que quem regressasse de Portugal podia voltar a ser sujeito à quarentena obrigatória, mas a contingência foi afastada pouco depois, quando Grant Shapps anunciou que nenhum país tinha então sido retirado nem acrescentado à lista, ao contrário do que se verificou desta vez.

A decisão do Governo britânico vai ao encontro do que já havia sido feito pelo País de Gales e pela Escócia, que retiraram na semana passada Portugal da lista de países isentos de quarentena, sendo a primeira vez que os dois países aplicaram regras diferentes do Governo britânico.

Com os 585 novos casos confirmados esta quinta-feira em Portugal, a taxa de incidência dos últimos 14 dias subiu para 53,1 casos por cada cem mil habitantes, um valor bem superior tecto de 20 novos casos por cem mil habitantes que o Reino Unido definiu como aceitável para permitir a circulação de turistas sem necessidade de quarentena no regresso.

As autoridades britânicas têm em conta outros dados relativos à situação epidemiológica, como a tendência da taxa de incidência, a taxa de mortalidade e uma avaliação de confiança aos dados de testagem e do fornecimento de informação.

A lista corredores aéreos britânicos vai passar a integrar a Suécia, que até agora ainda não tinha sido incluída no lote de países seguros. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), o país escandinavo apresenta esta quinta-feira uma taxa de infecção de 24,0 casos por cada cem mil habitantes (dados dos últimos 14 dias).