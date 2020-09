Grávidas que testem positivo à covid-19 recusadas em hospitais privados

Maternidades da CUF transferem para o SNS grávidas com partos programados que testem positivo à Covid-19. O mesmo acontece nos Lusíadas, na maternidade do Porto e na Clínica de Santo António, na Amadora. Só a maternidade Lusíadas Lisboa realiza partos a todas as grávidas com Covid-19. Hospital da Luz também só garante partos agendados a mulheres infectadas na unidade de Lisboa.