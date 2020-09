Escolas privadas “preparadíssimas” para o “novo normal”. Mas já há casos de covid-19

Ao contrário das escolas públicas, que só retomarão o ensino presencial no final da próxima semana, as escolas privadas já estão a funcionar em pleno. Mas, nem com todos os meios à disposição, conseguiram evitar os casos de contágio: na Escola Alemã de Lisboa, cerca de 70 alunos foram obrigados a regressar a casa, depois de um aluno ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, e o mesmo aconteceu no Lycée International Français, no Porto. Num caso e no outro, os alunos em isolamento profiláctico já retomaram o ensino remoto. “Soubemos no sábado e os alunos começaram o ensino à distância, na segunda-feira, às oito da manhã”, asseverou ao PÚBLICO Rita Dantas, responsável pela comunicação da escola, explicando que todos os restantes alunos vêm apresentando testes negativos para a covid-19, devendo retomar as aulas já a 17 de Setembro, “desde que apresentem resultado negativo e ausência de sintomas”.

