Quantos Marcelos há nestas Presidenciais?

A análise da secção de política do PÚBLICO à apresentação das candidaturas de Ana Gomes e Marisa Matias às Presidenciais de 2021 e os desafios de Marcelo Rebelo de Sousa no cruzamento entre o final do seu mandato e o início da campanha eleitoral.

Com Ana Sá Lopes, Helena Pereira, Luciano Alvarez e Sónia Sapage.

