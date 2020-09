Marcelo recusa comentar candidaturas e considera injusto que Portugal deixe de ser destino seguro

Marcelo Rebelo de Sousa recusou nesta quinta-feira enquanto Presidente da República comentar as candidaturas da socialista Ana Gomes e de Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, às presidenciais de 2021.

O chefe de Estado, que mantém em aberto a sua recandidatura e remeteu para Novembro o anúncio da sua decisão, foi questionado sobre estas duas candidaturas à saída da cerimónia de inauguração da nova sede da empresa Auchan Retail Portugal, em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

“Já sabem qual é a minha posição, do Presidente da República. O Presidente da República não comenta eleições nem candidatos. Nem as eleições regionais dos Açores nem as eleições presidenciais”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Confrontado com a possibilidade de vir a ser candidato, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu as duas condições, retorquindo de imediato: “O Presidente da República só é Presidente da República”.

A eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias apresentou-se como candidata a Presidente da República apoiada pelo seu partido na quarta-feira e hoje a diploma Ana Gomes fez o anúncio público da sua candidatura, que lançou sem o apoio do PS.

Decisão injusta, incorrecta e infundada

Marcelo Rebelo de Sousa comentou ainda a decisão do Governo britânico de voltar a excluir Portugal continental do chamado corredor aéreo declarando que causa “uma sensação de injustiça”. Em resposta a questões dos jornalistas, o chefe de Estado apontou o Algarve, em particular, como sendo “injustamente punido por esta decisão”.

“Mas temos de continuar, olhar em frente. O que é preciso nestas situações críticas - e eu vou ter reuniões esta semana com a hotelaria - é resiliência, resistência”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Governo britânico decidiu retirar Portugal da lista de países considerados seguros no actual contexto de pandemia de covid-19, com excepção das regiões autónomas da Madeira e Açores, e a partir de sábado voltará a obrigar a uma quarentena de duas semanas quem regresse do território continental português.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, também defendeu que a saída de Portugal da lista de países seguros do Reino Unido não é correcta, nem fundamentada por razões objectivas.

“Não é uma decisão correcta, que seja fundamentada por razões objectivas de controlo da doença. O Reino Unido não cumpre o critério que definiu para a quarentena dos visitantes”, afirmou Siza Vieira, que falava aos jornalistas à margem da mesma inauguração.

O governante lembrou ainda que a União Europeia definiu que os países não devem aplicar “restrições à circulação” dos cidadãos dentro do espaço europeu.

Por outro lado, Siza Vieira notou que os operadores económicos e turísticos vão ter um ano ainda mais difícil na sequência desta decisão.

“Para os cidadãos britânicos, também não tem qualquer fundamento. Uma pessoa que possa estar em férias em Portugal ou em negócios, de repente é confrontado com esta decisão”, exemplificou.

Portugal tinha sido incluído na lista dos países do chamado corredor aéreo britânico há três semanas.