Bloco responde a Costa recusando “dramatizações postiças para abrir crises políticas ainda mais postiças”

Uma semana e meia depois de António Costa ter esticado a corda na entrevista ao Expresso ao avisar que “se não houver acordo” para o Orçamento de Estado para 2021 “há uma crise política”, o Bloco de Esquerda respondeu-lhe no Parlamento. “Vivemos tempos de exigência política máxima. (...) Diante desta exigência, houve quem, pela enésima vez, ensaiasse dramatizações postiças para abrir crises políticas ainda mais postiças.”

A indirecta a António Costa foi dada pelo deputado José Manuel Pureza no arranque das declarações políticas na comissão permanente da Assembleia da República nesta quinta-feira. O também vice-presidente do Parlamento avisou: “O país tem mais com que se preocupar do que com sobressaltos políticos.”

E deixou a lista imensa: “A pandemia, o desemprego, a escola e o hospital a funcionar com segurança, o cuidado dos velhos, o desespero dos pequenos empresários, a aflição dos ameaçados de despejo – tudo isto desafia a um empenhamento firme e ousado para que as respostas justas possam ser realidade.” Pureza vincou ainda que “quem quiser fugir ao esforço exigido, com o álibi de crises tão encenadas como vazias de substância, falha à sua responsabilidade.”

Antes, Pureza tinha identificado outros quatro “factos” que marcam a actualidade nacional. A crise pandémica “não dá sinais de abrandar e a pressão sobre o SNS tenderá a aumentar com o tempo frio e com o cruzamento da covid com outras doenças próprias desse tempo”, e os mais idosos são os mais vulneráveis. Por isso, é preciso apostar urgentemente no “cuidado domiciliário qualificado e numa rede pública de cuidados” e no “reforço a sério do SNS com meios humanos e financeiros”.

Além dos hospitais, as escolas serão também um “teste intenso” à capacidade de organização e de resposta e nestas últimas é necessário reduzir o número de alunos por turma e aumentar os quadros de professores e de assistentes operacionais.

O terceiro facto é a crise económica e social que se instalou e José Manuel Pureza responde indirectamente ao ministro das Finanças, defendendo que “a resposta certa de que o país precisa é de aumento significativo, e não residual, do salário mínimo e de aumentos salariais que puxem pelo mercado interno sobretudo agora que o mercado internacional bloqueou”. E o outro facto é que o país precisa de todos os recursos para combater as consequências da pandemia e não pode andar a injectar milhões de euros no Novo Banco. “Que nenhum euro necessário para responder à crise, aos apoios sociais ou à saúde, seja desviado para continuar a alimentar a ganância do sistema financeiro.”

Verdes querem investimento na produção nacional

Já José Luís Ferreira, dos Verdes, centrou a sua intervenção na questão da necessidade de aplicação dos fundos no relançamento da produção nacional e não no investimento em grandes infra-estruturas, como o aeroporto do Montijo ou na exploração do lítio. “Será um erro absolutamente irreversível se o Governo procurar assentar o relançamento económico no investimento em infra-estruturas ou opões com avultados impactos ambientais e cujos contributos para o desenvolvimento do país são mais que duvidosos. (...) O caminho tem de ser outro e não pode ser construído sacrificando irremediavelmente os nossos valores ambientais.”

O deputado ecologista avisou que o plano de recuperação e o OE2021 têm que combater a covid-19 mas também combater a pobreza, assegurar apoios a quem perdeu rendimentos assim como a sobrevivência das pequenas e médias empresas. José Luís Ferreira defendeu o investimento nos transportes públicos e no combate às alterações climáticas, na produção nacional, na agricultura familiar. A par disso, é preciso “colocar o interesse público no centro das decisões para evitar situações como a do Novo Banco que continua a ser um verdadeiro e monstruoso sorvedouro de recursos públicos. Ou situações como a TAP, onde o Estado paga, mas não manda nada”, para além dos CTT, que o deputado insistiu que devem voltar à esfera pública.