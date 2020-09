Ajuntamentos limitados a dez pessoas e consumo de álcool na rua é proibido

O país volta a recuar no número de pessoas permitidas em ajuntamentos. A partir de 15 de Setembro, os ajuntamentos passam a estar limitados a dez pessoas. Mas o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, nesta quinta-feira, outras medidas que entrarão em vigor a partir de 15 de Setembro, data em que o território continental entrará em situação de contingência. O regresso ao trabalho, por exemplo, será mais condicionado nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com a necessidade de haver “equipas em espelho”, obrigatoriedade de horários desfasados e até redução de movimentos pendulares.

Outras medidas passam, por exemplo, pela proibição de os estabelecimentos comerciais abrirem antes das 10h (com excepção dos cafés, pastelarias, cabeleireiros e ginásios); o horário de encerramento dos estabelecimentos é entre as 20h e as 23h (será decidido pelos presidentes de câmara); as zonas de restauração dos centros comerciais só podem ter grupos de quatro pessoas; nos estabelecimentos e nas estações de serviço, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h (salvo se acompanhar refeições); e é também proibido o consumo de álcool na rua.

Das medidas aprovadas em Conselho de Ministros, faz ainda parte o limite máximo de quatro pessoas por grupo nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas. E terá de haver planos de contingência em todas as escolas.

Outras medidas que fazem parte do conjunto elencado nesta quinta-feira pelo Governo determinam a existência de “brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos em lares”. Foi ainda confirmado que os recintos desportivos continuam sem público.

Já as áreas metropolitanas do país vão ter regras ainda mais apertadas, uma vez que a maior densidade populacional faz com que o grau de infecção seja superior. Assim, o uso de transportes públicos e o regresso ao trabalho serão mais condicionado nestas áreas.

O documento com a síntese das medidas faz, aliás, referência, no capítulo relativo às áreas metropolitanas, à necessidade de haver “equipas em espelho”, a “escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial”, a um “desfasamento de horários obrigatório”, a “horários diferenciados de entrada e saída”, a “horários diferenciados de pausas e refeições” e à “redução de movimentos pendulares”, ou seja, explicou António Costa, deve existir um esforço para que haja menos movimentos casa-trabalho.

Linhas vermelhas

Questionado sobre as “as linhas vermelhas” que poderiam levar o Governo a decretar um novo confinamento ou a apertar as medidas para o país, o primeiro-ministro afirmou que a primeira está relacionada com a evolução dos óbitos e a segunda com a capacidade de resposta do país em termos de cuidados intensivos.

“A primeira linha vermelha tem a ver com a evolução dos óbitos. Não há bem maior do que a vida e esse é essencial. Segundo lugar, a nossa capacidade de resposta em matéria de cuidados intensivos. Nunca estivemos em situação de limite e tem vindo a haver um reforço constante da nossa capacidade de cuidados intensivos. Estávamos na cauda da Europa no início da crise, no próximo ano teremos atingido a média europeia, mas obviamente se repente todos ficarmos a necessitar de cuidados intensivos o sistema não tem capacidade de resposta e portanto esse é um indicando importante”, referiu António Costa.

Outro indicador, segundo o primeiro-ministro, é a capacidade de resposta do país em termos hospitalares. Costa sublinhou que é necessário ter em conta que “os serviços hospitalares e o Serviço Nacional de Saúde não se podem dedicar a 100% à covid-19 porque há “um conjunto vasto de outras doenças que têm de ter resposta e onde está a ser feito um esforço de recuperação”.