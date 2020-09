A Fruta Feia está nomeada para o prémio europeu Life 2020

A Fruta Feia — através do programa Flaw4LIFE — está nomeada para o prémio LIFE 2020 da União Europeia. Entre 2015 e 2018 — período de implementação do projecto —, o financiamento europeu permitiu acelerar o processo de abertura de novos pontos de recolha de cabazes e a disseminação da metodologia da cooperativa como solução para o desperdício alimentar, explica Maria Canelhas, gestora técnica da Fruta Feia.

Iniciada com apenas uma delegação, a Fruta Feia conta hoje com 12 pontos de entrega em todo o país, 250 produtores e mais de 6000 consumidores. Sob o mote “Gente bonita come fruta feia”, a compra e venda destes alimentos evita o desperdício de 15 toneladas de fruta e leguminosas por semana.

O Flaw4LIFE levou, também, à criação de um programa de educação ambiental. Enquanto parceira do projecto, a Câmara Municipal de Lisboa ficou responsável pelo desenvolvimento de actividades relacionadas com esta temática junto da comunidade escolar. As intervenções abrangeram os estudantes do primeiro ao terceiro ciclos de escolaridade. Nas palavras de Maria Canelhas, “além de os jovens adorarem o programa, a ideia da Fruta Feia parece-lhes lógica”. Para eles, “não faz sentido bons alimentos serem desperdiçados pela sua aparência”, conclui.

Iniciada a quarentena, foram suspensas as actividades durante duas semanas, para redefinir o modelo operacional. Face ao contexto atípico, a cooperativa procurou encontrar soluções que “garantissem a segurança da equipa e dos consumidores associados”, tendo o processo de recolha e entrega dos cabazes sido alvo de alterações.

Neste momento, a juntar-se aos 6000 consumidores, estão 20 mil pessoas em lista de espera. Para ser o próximo a receber estes alimentos é necessário efectuar a inscrição no site oficial da cooperativa. Aqui, os interessados podem escolher entre dois tipos de cabazes: o mais pequeno, com sete variedades de produtos, por 3,60 euros, e o maior, com oito variedades, por 7,20 euros. A recolha é feita nos 12 pontos de entrega espalhados pelo país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O prémio Life 2020 procura reconhecer os projectos mais inovadores, inspiradores e eficientes em três categorias: acção climática, ambiente e protecção ambiental. Associado ao ambiente, o Flaw4LIFE está aberto a votações no site oficial da plataforma Life. O vencedor vai ser divulgado na cerimónia de entrega de prémios, a 21 de Outubro.

Mais populares A carregar...

Texto editado por Ana Maria Henriques