Catas ao director

Os lares, os velhos e os filhos

Com a pandemia da covid-19 veio ao de cima o problema dos velhos nos lares. Muito se falou e fala das mortes, dos desumanos isolamentos, das más condições dos utentes. Responsabiliza-se Governo, Misericórdias, Segurança Social, municípios, as administrações dos próprios lares. Inexplicavelmente, esta tragédia não inspirou reflexões nem críticas aos principais responsáveis pela situação: os filhos ou familiares dos velhos que são depositados em lares (dantes chamavam-se asilos).

É evidente que haverá sempre situações em que o recurso a lares será a única ou a melhor solução para muitos casos. Mas não são esses que estão em causa, até porque não representam a maioria. A maioria dos velhos vão para lares porque os familiares não estão disponíveis para sacrificar minimamente o seu estilo de vida e a sociedade passou a considerar esta solução como moralmente aceitável. Mas quando as coisas correm mal nos lares, aqui-d’el-rei, surgem as indignações hipócritas, demandas, pedidos de indemnização. Nunca se questiona a responsabilidade moral de quem pôs os velhos nos lares nem se aponta o egoísmo das famílias como causa principal dessas tragédias. (…)

Está na moda adoptar cães, se possível estropiados, para serem mimados com desvelo e afectos. Quando virá a moda dos filhos “adoptarem” os pais na velhice para lhes proporcionarem os desvelos e afectos que merecem?

Miguel Vaz de Almada, Monte Estoril

Vicente e o Torrejano

Ilhéu com vistas para todos os arquipélagos do mundo, das ideias e das culturas, das geografias, das modas, da política, das tendências com que se lêem os tempos, apaixonado da música e do cinema, genial e explosivo, rebelde e desalinhado dos pensamentos únicos até ao fim, saiu da sua veia criativa a “revista” do Expresso, pensou, criou e fundou o PÚBLICO, alinhando Portugal com o melhor jornalismo que se fazia no mundo, mas o país revelou-se pequeno para tão magnífica e luminosa criação. Vicente Jorge Silva obrigou o país jornalístico a mudar e todos os jornais, de certo modo, mudaram. E por isto, que não é pouco, (…) ele marca a cultura jornalística portuguesa e a história do jornalismo português das últimas cinco décadas. Como mais ninguém. Não fora o aparecimento do PÚBLICO, em 1990, talvez este jornal não tivesse visto a luz do dia em 1994. O Jornal Torrejano deve a sua existência, sem dúvida, à obra inspiradora de Vicente Jorge Silva. Vicente Jorge dos ilhéus do mundo partiu para a viagem maior, mas continuará a inspirar-nos.

João Carlos Lopes, Torres Novas

Ainda e sempre, Vicente

“Com um brilhozinho nos olhos”, um dos pilares do jornalismo de qualidade deixou o mundo dos vivos. Vicente Jorge Silva elevou a função de jornalista como finalidade pública. O primeiro director do PÚBLICO foi um superior exemplo de informar para formar. O jornalismo não ficou mais pobre com a sua partida. O jornalismo ficou órfão de um dos seus mais dilectos artífices. A melhor forma de homenagear o Vicente é apoiar o jornalismo de qualidade. Até sempre, homem honrado.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim