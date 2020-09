UE faz ultimato a Johnson: ou retira a lei ou o “Brexit” vai parar aos tribunais

A União Europeia respondeu esta quinta-feira à “provocação” do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com um ultimato e uma promessa. Bruxelas deu um prazo até ao fim do mês para o Governo britânico corrigir ou retirar a sua proposta legislativa de regulação do mercado interno, que contraria as disposições do Protocolo da Irlanda, anexo ao acordo do “Brexit” e que viola direito internacional.

