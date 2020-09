Taiwan queixa-se dos voos rasantes dos aviões chineses, em exercícios perto da ilha

Caças chineses aproximaram-se de Taiwan pelo segundo dia consecutivo, durante exercícios militares, denunciou o Ministério da Defesa da ilha, que considerou estas acções “uma grave ameaça à segurança paz e estabilidade na região”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan condenou a “provocação e ameaça” do Governo chinês, em comunicado. Nas últimas semanas, a China, que reclama Taiwan como seu território, tem feito vários exercícios militares perto da ilha. Pequim diz que estes exercícios não são nada fora do comum e apenas pretendem demonstram a sua determinação em defender a sua soberania.

Taipé tem-se queixado repetidamente que a China, que não afastou a possibilidade de usar a força para conseguir ter sob o seu controlo Taiwan, uma rara democracia na Ásia, está a aumentar a ameaça militar nos últimos meses, precisamente enquanto o mundo se ocupa com outra ameaça premente, a da pandemia de coronavírus.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que caças Su-30 e aviões de transporte Y-8 chineses entraram no seu espaço aéreo de identificação obrigatória a sudoeste esta quinta-feira. “Mais uma vez apelamos ao Partido Comunista Chinês para que não destrua a paz e estabilidade regional”, disse um porta-voz, acrescentando que estas acções provocam antipatia [em relação à China] entre o povo de Taiwan.

Taiwan está a fazer testes com munições reais nas suas costas Sudeste e Leste.

A Presidente Tsai Ing-wen alertou para o aumento do risco de um conflito acidental no Mar do Sul da China e à volta de Taiwan, frisando que deve ser mantida a comunicação, para evitar os riscos de qualquer mal-entendido.