Políticos alemães querem receber já alguns refugiados de Moria

O incêndio no campo de refugiados em Moria, na ilha grega de Lesbos, deu mais força às vozes que, na Alemanha, têm vindo a pedir que o país acolha refugiados em situação muito precária dos campos das ilhas gregas. Em Lesbos, a maioria dos 13 mil refugiados estão ainda sem condições perto do que resta do campo e o Governo grego retirou apenas menores sozinhos, dizendo que todos os outros irão ficar na ilha.

Da Alemanha, várias cidades e um estado federado ofereceram-se para receber pessoas — uma oferta, na verdade, já antes feita pelas autoridades locais, mas que esbarrou na discordância do Ministério do Interior, que fez de um compromisso europeu a condição essencial para o aceitar, um compromisso que estabeleceu como uma das prioridades da actual presidência alemã da União Europeia.

A oferta mais significativa após o incêndio veio do chefe do Governo da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet — significativa por ser o estado com mais habitantes da Alemanha e por ser chefiado por um dos concorrentes à sucessão de Angela Merkel à frente da CDU, a União Democrata Cristã, Armin Laschet. Laschet fez ainda uma rara visita a Lesbos há pouco mais de um mês.

Agora, disse estar pronto a receber mil refugiados. O especialista em imigração Gerald Knaus viu um eco num episódio antigo: quando em 1978 o chefe do governo do estado federado da Baixa Saxónia recebeu mil vietnamitas depois de ver imagens de um barco cheio de pessoas a fugir do regime, que nenhum país da região aceitava, por terem já 60 mil refugiados vietnamitas em campos.

O político era Ernst Albrecht e a sua frase “vamos receber mil” terá sido dita à família mal viu as imagens, levando depois a cabo uma operação que abriu caminho para a Alemanha receber muito mais refugiados: um total de 35 mil nos anos seguintes.

A história é relevante também porque uma das filhas de Albrecht é hoje uma política importante: a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen (que em 2014 acolheu em sua casa um jovem refugiado sírio).

Mas em termos europeus, qualquer acordo possível esbarra na oposição de países como a Hungria ou a Polónia.

Responsáveis políticos têm por isso considerado soluções baseadas numa coligação de países dispostos a receber refugiados para um programa de redistribuição, mas esta pode demorar, e cada vez mais vozes na Alemanha pedem que os refugiados sejam acolhidos já.

Numa carta a Seehofer, vários deputados conservadores pediram que fossem recebidos já 5000 refugiados de Moria, com ou sem acordo com outros europeus, diz a revista Der Spiegel. Entre os signatários está Norbert Röttgen, outro candidato à liderança da CDU.

O ministro do Interior da cidade-estado de Berlim, Andreas Geisel, pediu uma reunião dos seus homólogos dos estados federados com o ministro do Governo nacional. “Não podemos simplesmente encolher os ombros e aceitar um ‘não’ de Seehofer à nossa disponibilidade para ajudar pessoas em circunstâncias desesperadas”, disse, citado pela emissora Deutsche Welle.

Dias antes do incêndio, um protesto pedindo acolhimento dispôs 13 mil cadeiras vazias no enorme relvado em frente ao Parlamento, em Berlim, simbolizando as 13 mil pessoas a viver em Moria.

Isto acontece pouco depois de o país ter marcado cinco anos sobre a decisão da chanceler, Angela Merkel, receber 800 mil refugiados (na altura estimava-se que tivesse sido um milhão), a maioria sírios a fugir da guerra, e do seu famoso mote “vamos conseguir”​, um aniversário que trouxe o tema a discussão.

O balanço que foi feito parece, passados cinco anos, muito mais positivo do que foi no imediato, quando o partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) pegou no tema da imigração e começou a ter os seus melhores resultados em eleições em estados federados e em 2017 entrar pela primeira vez no Parlamento nacional.

Os resultados têm sido encorajadores: muitos refugiados, especialmente mais jovens, conseguiram emprego, quem está em idade escolar está a frequentar o ensino. Segundo uma sondagem feita no mês passado, a maioria dos alemães acha que o país recebeu o número certo de refugiados ou poderia ainda ter recebido mais. Mas mostrava uma grande divisão em relação a mais acolhimento.