Beirute: incêndio deflagrou na área do porto da capital do Líbano

Um incêndio deflagrou no porto de Beirute na manhã desta quinta-feira, no mesmo local onde há pouco mais de um mês uma explosão matou pelo menos 200 pessoas, escreve a Aljazeera. O fogo decorre no interior de um armazém onde são guardados combustíveis e pneus, de acordo com os relatos do exército libanês. Vários helicópteros encontram-se no local para tentar extinguir o fogo.

Algumas empresas com escritórios na área pediram aos seus funcionários que saíssem das instalações, de acordo com alguns meios de comunicação locais. Das janelas, vários residentes em pânico alertam os vizinhos para o incêndio no porto.

Para já, ainda não há mais informação sobre o que poderá ter causado o fogo.

O acidente de 4 de Agosto, causado pela explosão de mais de 2750 toneladas de nitrato de amónio, dizimou a zona portuária da cidade e espoletou uma revolução e uma crise política no Líbano.