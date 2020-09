“Estou a sufocar.” Assassínio de advogado reacende protestos contra violência policial na Colômbia

Javier Ordóñez, um advogado de 44 anos, morreu na quarta-feira à noite depois de ter sido atacado com um taser e sufocado pela policia de Bogotá, na Colômbia, num incidente semelhante ao assassínio do afro-americano George Floyd, em Mineápolis, nos Estados Unidos, no passado mês de Maio.

As imagens do assassínio de Ordóñez foram divulgadas nas redes sociais e causaram indignação na Colômbia, relançando o debate sobre a violência policial no país e reacendendo os protestos, que ganharam projecção no final do ano passado, durante a contestação ao Presidente Ivan Duque.

Las autoridades decidieron suspender a los uniformados que aparentemente incidieron en la muerte de Javier Ordoñez de 46 años. La alcaldesa de Bogotá, @ClaudiaLopez, ofreció apoyo a la familia de la víctima. https://t.co/pLkWEhBeFG pic.twitter.com/5Z70EsmbEr — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2020

De acordo com a versão das autoridades, conta o jornal argentino Página 12, a polícia foi chamada após uma denúncia de uma rixa nas ruas de Bogotá, com vários pessoas a discutirem sob o efeito de álcool. Foi então que dois polícias abordaram Javier Ordóñez e atiraram-no ao chão, utilizando choques eléctricos para o imobilizar.

Depois, pressionaram o advogado contra o chão, que gritou várias vezes que estava a sufocar e implorou para que os polícias parassem. “Estou a sufocar. Parem, por favor”, ouve-se no vídeo. Contudo, os dois agentes continuaram, mesmo após testemunhas no local dizerem que estavam a gravar. Cerca de dois minutos depois, chegaram outros dois agentes e Ordóñez foi levado para a esquadra.

No paro de pensar en Javier Ordoñez, su señora y sus dos hijos



Tenía mi edad. Desempleado, a pesar de 2 carreras. Sueños frustrados; manejaba taxi



Asesinado brutalmente en una calle,sin razón



Millones de colombianos se reflejan en su tragedia



Y se preguntan por qué protestan? pic.twitter.com/kSadpG2KZ5 — Rodrigo Lara (@Rodrigo_Lara_) September 10, 2020

Mais tarde, o advogado seria levado em estado crítico para o hospital, onde morreu.

Estaban indignados por la violencia policial y el exceso de la fuerza? Pues no se entiende por qué hacen lo mismo. Una decena en contra del primer uniformado que vieron en una calle en Bogotá. Reacción igual de violenta y reprochable. pic.twitter.com/QqwvPnFm77 — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) September 10, 2020

Durante a madrugada desta quinta-feira, centenas de pessoas saíram às ruas de Bogotá e houve confrontos entre manifestantes e polícias, que resultaram na morte de pelo menos cinco pessoas e causaram mais de 80 feridos, segundo o jornal colombiano El Espectador.

Dezenas de esquadras da polícia foram incendiadas, bem como veículos das autoridades, com protestos que fizeram recordar a vaga de contestação em Novembro do ano passado após a morte de Dilan Cruz, de 18 anos, atacado com gás lacrimogéneo pela polícia, que se tornou um símbolo para os manifestantes.

Hoy es un día que duele por donde se le mire. Mis condolencias a familiares y amigos de quienes murieron o están heridos. Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad. pic.twitter.com/Ge1ylvGR8p — Claudia López ?? (@ClaudiaLopez) September 10, 2020

A presidente da Câmara de Bogotá, Claudia López, do partido Aliança Verde, disse que vai oferecer assistência judicial aos familiares da vítima, condenou a “violência policial” e prometeu uma “reforma séria da polícia. No entanto, reiterou que “destruir Bogotá não vai consertar a polícia”. “Vamos concentrar-nos em fazer justiça e fazer uma reforma estrutural para as forças de segurança”, apelou.

Já o ministro da Defesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, condenou “qualquer acto de um membro da polícia que viole a lei”. Os dois agentes da polícia foram suspensos e as autoridades abriram uma investigação.