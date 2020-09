Incêndio em Loures obrigou à suspensão de aterragens no aeroporto de Lisboa

Um incêndio em Frielas, no concelho de Loures (Lisboa) condicionou as aterragens de 12 aeronaves no Aeroporto Humberto Delgado. O uso de meios aéreos no combate ao incêndio foi o motivo que obrigou os aviões a aterrar noutros aeroportos.

Fonte da ANA – Aeroportos de Portugal disse ao PÚBLICO que a situação “já se encontra normalizada” e que aterragens foram suspensas “devido ao combate ao incêndio com utilização de meios aéreos com impacto na aproximação das aeronaves à pista”.

Entre as 16h31 e as 17h52, foram desviados 12 voos – sete para o Aeroporto de Faro e cinco para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

O incêndio foi dado como dominado às 17h50, segundo contou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. O alerta para o fogo foi dado às 16h18.

Até às 17h50, estavam no local 88 operacionais e 24 viaturas, apoiados por dois meios aéreos.