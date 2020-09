Câmara de Lisboa tem mais 250 vagas no pré-escolar

O novo ano lectivo vai arrancar com mais 250 vagas na rede pública de ensino pré-escolar de Lisboa. Serão, assim, mais dez salas para crianças dos três aos seis anos em jardins-de-infância dos agrupamentos D. Dinis, Francisco Arruda, Gil Vicente, Piscinas Olivais, Nuno Gonçalves, Passos Manuel, Rainha D. Leonor e Restelo.

Segundo a informação divulgada pelo gabinete do vereador da Educação, Manuel Grilo, no ano passado foram disponibilizadas 5459 vagas nos jardins-de-infância da capital — mais 575 em relação 2018/2019 —, das quais foram efectivamente ocupadas 5017.

“Este ano, voltamos a aumentar as vagas disponíveis. É um aumento importante, contando com mais dez salas e 250 vagas só este ano. Esta é uma óptima notícia porque representa uma expansão da escola pública em Lisboa e a garantia do direito à Educação”, diz Manuel Grilo, citado em nota de imprensa.

Três escolas básicas requalificadas

Este início de ano lectivo vai arrancar ainda com três estabelecimentos de ensino básico renovados: a EB Luísa Neto Jorge, em Marvila, EB Luísa Ducla Soares, em Santo António, e EB Arqº Victor Palla, na Penha de França, que vão reabrir depois de nelas terem sido realizadas obras profundas de reabilitação. Estes equipamentos, salienta a autarquia, tiveram obras de reabilitação geral, ampliação e arranjos de espaços exteriores, num investimento de 6,8 milhões de euros.

Depois de meses sem aulas presenciais, este regresso à escola terá de ser feito com um conjunto de regras para evitar a propagação da covid-19: há circuitos delimitados, gel desinfectante e muitas regras afixadas. Os refeitórios serão também divididos para evitar a concentração de crianças.

Além da abertura destas escolas, estão em curso obras em mais sete estabelecimentos de ensino de Lisboa, duas das quais têm a obra na fase final: a EB Bairro do Restelo, onde as obras decorrem há dois anos e meio e as aulas têm sido leccionadas em contentores na Escola Secundária do Restelo, em Belém, e da EB n.° 36, nos Olivais. O município garante que estarão “completamente renovadas” algumas semanas após o arranque do ano lectivo.

Entre as medidas preparadas pela Câmara de Lisboa para este ano lectivo está a disponibilização de computadores para todas as crianças do 3.º e 4.º ano do primeiro ciclo que beneficiem dos apoios sociais dos escalões A e B e necessidades educativas especiais. Este ano, também os alunos com escalão B do 2.º e 3.º anos vão ter refeições gratuitas. Os livros de fichas escolares vão ser gratuitos até ao 9.º ano.