La Roche-Posay lança vernizes em parceria com comunidade oncológica

Outubro é o mês internacional de prevenção do cancro da mama – Pink October — e, para assinalar a data, a marca de dermocosmética aliou-se a cinco mulheres diagnosticadas com a doença, que diariamente marcam presença no mundo online, através da partilha de testemunhos, para criar um conjunto de vernizes. O objectivo é dar “cor à vida de todas as mulheres que os usarem”, refere a marca em comunicado enviado ao PÚBLICO.

Mais A carregar...

Um dos efeitos secundários dos tratamentos oncológicos é uma maior fragilidade das unhas, que ficam quebradiças e secas. Estes vernizes, com uma fórmula composta por Mexoryl e silício, protegem as unhas de factores externos, como o risco solar e as terapias oncológicas, fortificando-as.

Num comunicado da marca, a directora de marketing Andreia Lança salienta que o objectivo desta campanha, a primeira da marca a aliar-se a uma causa, é “apoiar todas as mulheres que passam por tratamentos oncológicos”, assim como sensibilizar o público e passar uma mensagem de alerta para esta doença.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Acreditamos que as mulheres se devem sentir bonitas em todos os momentos da sua vida e, por isso, procurámos dar voz a cada mulher, que criou uma cor de verniz em laboratório para assinalar o Pink October”, acrescenta, no mesmo comunicado.

As cinco mulheres de vários países convidadas a participar na campanha criaram os tons de cor-de-rosa — a cor ligada a este tipo de cancro — a pensar na sua história de vida, para passar uma mensagem de alerta e inspirar outras pessoas que, à sua semelhança, estejam a passar pela mesma situação.