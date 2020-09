Anthony Rapp processa Kevin Spacey por abusos sexuais

Foi entregue em tribunal, em Nova Iorque, o processo em que o actor Anthony Rapp e um segundo homem não identificado acusam Kevin Spacey de abusos sexuais e maus-tratos quando tinham 14 anos.

Mais A carregar...

Os casos remontam aos anos de 1980 e as primeiras acusações de Rapp relativamente ao incidente foram tornadas públicas em Outubro de 2017, no auge do movimento #MeToo. As alegações de tentativa de violação levaram a que a Netflix despedisse Kevin Spacey da série House of Cards, com a qual o actor tinha ganho um Globo de Ouro.

Esta não é a primeira vez que o vencedor de dois Óscares é levado a tribunal por alegações semelhantes. Em 2018 foi formalmente acusado de abusar sexualmente de um homem de 18 anos num bar de Massachusetts, num incidente que terá acontecido em 2016. Na altura, Spacey chegou mesmo a usar a sua personagem da série House of Cards para clamar inocência. O caso foi descartado quando a alegada vítima se recusou a testemunhar em tribunal.

Já em 2019, a morte de outro queixoso levou a que os dois processos que este tinha apresentado contra Spacey não seguissem em frente, não tendo o Ministério Público de Los Angeles avançado com acusação formal.

Relativamente às alegações de Rapp do que terá acontecido numa festa em casa de Spacey em 1986, este último disse, em 2017, não se lembrar do encontro com o actor do musical Rent. Mas acrescentou: “Se eu me comportei como ele descreve, devo-lhe as minhas sinceras desculpas pelo que seria um comportamento alcoolizado e verdadeiramente inapropriado.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O segundo queixoso, identificado no processo como C.D., alega que quando era adolescente, no início dos anos 1980, teve relações sexuais em diversas ocasiões com Spacey no apartamento do actor. De acordo com o processo, o adolescente terá recusado as iniciativas de Spacey no último encontro entre ambos, mas isso, acusa, não impediu o actor de avançar sexualmente.

“Este processo mostra que independentemente de quão rico, poderoso ou famoso alguém possa ser, não está acima da lei”, disse o advogado das duas alegadas vítimas, citado pela Reuters, na entrega do processo.