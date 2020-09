Vinho do Porto: Fonseca celebra o novo centro de visitas em Gaia

“São mais de 200 anos de história, condensados num circuito, em que é possível descobrir mais sobre o processo de produção, viajar até ao Douro e à Quinta do Panascal”. É assim que a Fonseca apresenta a sua atracção aberta este Verão: um novo centro de visitas, com loja e sala de provas, em Vila Nova de Gaia, pouco tempo depois de o grupo a que pertence a marca, a Fladgate Partnership, ter inaugurado o “gigante” WOW – World of Wine.

No centro histórico, com entrada na icónica Rua do Choupelo – a poucos passos da Taylor’s​, reaberta este Verão e também do mesmo grupo –, a Fonseca promete uma experiência que “permite uma visita livre e descontraída, ao ritmo de cada visitante”.

Foto DR

O circuito pelo novo centro termina com o que se espera ser a chave de ouro: com “um cálice de Bin 27, um dos vinhos de assinatura da casa”, na sala de provas. Aqui, pode também acompanhar-se os vinhos com uma tábua de queijos ou chocolates.

Na sala, que funciona como bar de vinhos, pode ser provada a copo, indica a empresa, “uma colecção de mais de uma dezena de Porto Vintages – que já valeram à marca a pontuação máxima de 100 pontos por quatro vezes na reputada revista Wine Spectator, bem como o seu reconhecido Vinho do Porto orgânico, o Fonseca Terra Prima”.

Há ainda quatro experiências de degustação disponíveis: “Introdução à Fonseca” (34€), “Experiência Vintages e Chocolate” (30€), “Experiência Vintages da Fonseca” (40€) e “Os Porto Vintage Clássicos da Fonseca” (80€). A casa promete ainda um “um cocktail especial por mês”.

Para os mais pequenos, enquanto os adultos se dedicam ao vinho, há propostas de actividades didácticas e de descoberta da história do néctar do Douro. No caso, a visita terminará com uma “prova de sumo de uva e bolachas”, “para que possam acompanhar os adultos num brinde em família”.

A visita para adultos custará nove euros por pessoa (com cálice de Bin 27), para crianças 4,50 euros. O bilhete família (dois adultos, duas crianças dos 8 aos 17, fica por 25 euros).

Foto DR

Informações Centro de Visitas Fonseca

Rua do Choupelo, 84, 4400-088, Vila Nova de Gaia

Tel.: 932 104 197, site fonseca.pt

Horários: Centro de visitas 12h/19h; Sala de Provas e loja 12h/20h