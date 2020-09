30 fotos para continuarmos a sonhar com as viagens

"O que significa para si viajar?". A cada viajante, já se sabe, a sua resposta. O desafio foi lançado pela aplicação de fotografia Agora sob o mote #Travel2020 e candidataram-se à melhor foto 13,685 imagens.

O espanhol @rakia10 foi o vencedor da competição, com direito a um prémio de mil dólares (847 euros), pela sua fotografia em que relaxa com o seu cão com as Dolomitas aos pés.

Mas nesta selecção há lugar para todos os sonhos de viagens, da neve às areias das praias, de templos construídos pelo Homem a templos contruídos pela natureza. Entre as fotos mais bem qualificadas, incluem-se uma perspectiva da gruta de Benagil no Algarve e a costa de Santana, na Madeira.