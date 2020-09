Preços dos combustíveis e lazer empurram inflação para zero em Agosto

Apesar de em alguns bens, como os produtos alimentares ou as refeições em restaurantes, a pandemia ter conduzido a uma subida dos preços, as descidas verificadas nos combustíveis e na actividades relacionadas com a cultura e o lazer conduziram, em Agosto, a uma nova descida da taxa de inflação, que se encontra agora a zero e em linha com o que acontece no resto da Europa.

Numa confirmação da primeira estimativa apresentada no último dia do mês passado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta quinta-feira que a taxa de inflação homóloga no passado mês de Agosto se situou em 0%. Isto é, em média, comparando com o mesmo mês do ano passado, os preços não se alteraram em Portugal.

No entanto, olhando especificamente para algumas classes de produtos, é possível perceber que houve, ao longo do ano, variações significativas, para cima e para baixo, dos preços registados.

Nas subidas, destaca-se em particular o segmento dos restaurantes e hotéis, cuja variação homóloga dos preços foi de 1,7%. Esta subida regista-se especificamente nos restaurantes (nos serviços de alojamento a variação dos preços até é negativa) e já foi mais significativa no início da pandemia.

Ainda mais significativo é o aumento de preços nos produtos alimentares e nas bebidas não alcoólicas, com uma variação homóloga de 2,3% em Agosto. Também aqui se regista um abrandamento da subida de preços, que em Abril chegou a estar nos 3,8%.

No sentido descendente estão os preços dos produtos energéticos, que em Agosto ficaram 4,1% abaixo do nível do ano passado. Ainda assim, em Maio, a variação homóloga negativa chegou aos 10,9%.

Os preços do segmento de lazer, recreação e cultura, que inclui por exemplo livros, entradas para espectáculos ou férias organizadas, também estão a cair face ao ano passado, apresentando uma variação negativa de 3% em Agosto.

Este cenário de inflação nula está em linha com aquilo que está a acontecer no resto da Europa. Aliás, a taxa de inflação harmonizada (que segue critérios acordados a nível europeu) em Portugal em Agosto foi mesmo de -0,2%, precisamente o mesmo valor registado no total da zona euro.

Esta descida da inflação para valores negativos na zona euro está a preocupar o Banco Central Europeu (BCE) que prefere evitar os riscos de caída da economia numa situação de deflação, em que a descida de preços acaba por conduzir a uma retracção persistente do consumo e do investimento.

Os dados agora publicados pelo INE vieram também confirmar que as rendas habitacionais e comerciais terão uma actualização nula em 2021. O coeficiente de actualização das rendas – que se aplica tanto às rendas habitacionais comerciais e industriais, exceptuando os contratos de arrendamento realizados antes de 1990, no caso dos habitacionais, ou de 1995, no caso dos não habitacionais – é calculado com base na taxa de inflação média dos últimos doze meses excepto habitação em Agosto, e que ficou em -0,03%.