Marc Hirschi vence 12.ª etapa da Volta a França

O suíço Marc Hirschi (Sunweb), de 22 anos, venceu esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a França em bicicleta, a mais longa do Tour, disputada entre Chauvigny e Sarran Corrèze, na distância de 218 quilómetros, que cumpriu em 5h08m48s, com 47 segundos de vantagem para Pierre Rolland e 52s para Soren Kragh Andersen, os melhores do grupo perseguidor, que integrava o ex-camisola amarela Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), que a menos de dois quilómetros teve problemas mecânicos, atrasando-se.

Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) manteve a camisola amarela, tendo cortado a meta no pelotão, a 2m33s do vencedor, mantendo a diferença de 21 segundos na geral para Egan Bernal (Ineos).

Com 1h07m03s de diferença para o camisola amarela à partida para a tirada que antecede uma etapa de montanha - entre Châtel-Guyon e Puy Mary Cantal, com duas contagens de primeira categoria em Col de Ceyssat (no início) e na meta - Hirschi teve permissão para tentar a sorte e alcançar a primeira vitória como profissional.