Morreu Diana Rigg, actriz de Os Vingadores e Guerra dos Tronos

Diana Rigg, a actriz que passou pelos palcos, assim como pelo grande e pequeno ecrãs, morreu aos 82 anos. Segundo a filha Rachael Stirling, a actriz morreu de cancro que lhe foi diagnosticado em Março, avança AP.

“Morreu pacificamente nesta madrugada. Estava em casa, com a sua família, que pediu privacidade neste momento difícil”, revelou o seu agente, citado pela BBC.

O seu nome tornou-se popular nos anos 1960 ao interpretar o papel de Emma Peel, na série Os Vingadores, em que fazia par com Patrick Macnee. Em 1969 foi Tracey Bond em Ao Serviço de Sua Majestade​ e tornou-se a única mulher a casar com o agente secreto 007.

Mais recentemente, e já com mais de 70 anos, voltou à ribalta no papel de Lady Olenna Tyrell, na série Guerra dos Tronos da HBO, tendo com essa interpretação sido nomeada para um Emmy.

As contas oficiais de Guerra dos Tronos e de James Bond no Twitter já reagiram a lamentar a morte da actriz.

Em 1990 ganhou um prémio BAFTA (os prémios britânicos para cinema e tv) pelo papel de mãe obsessiva no drama da BBC Mother Love. Quatro anos depois foi a vez de receber um Tony de melhor actriz pela sua representação na peça de teatro Medea. Na prateleira de troféus conta ainda com um Emmy, conquistado como Mrs. Danvers numa adaptação televisiva (1997) de Rebecca, o romance de Daphne du Maurier popularizado pelo filme clássico de Alfred Hitchcock.

Pelo seu impacto no mundo da interpretação, foi nomeada Comandante da Ordem do Império Britânico​ em 1988 e Dame em 1994.